شكرا لمتابعة خبر عن رؤية هلال المحرم في مرصدي سدير وتمير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تمكن المختصون، من رؤية هلال شهر المحرم 1442هجريًا، مساء اليوم الأربعاء من مرصدي سدير وتمير.

وسيكون غدًا الخميس هو اليوم الأول من العام الهجري الجديد، واليوم الأربعاء هو آخر يوم في شهر ذي الحجة 1441هجريًا.