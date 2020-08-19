شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ابنة الأمير الراحل "خالد بن يزيد" تكشف أسرار كلمات أغنيته الشهيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أظهر مقطع فيديو قديم الأميرة نور بن خالد بن يزيد، حيث كشفت فيه عن بعض الكواليس الخاصة بكتابة أغنية “كلمت والصوت مبحوح الحروف” التي غناها الفنان محمد عبده.

وقالت الأميرة في تصريحاتها أن والدها “رحمة الله عليه” كتب هذه الأغنية عن قصة حقيقة حدثت بينه وبين أمها، وفقًا لما نشرته قناة " روتانا خليجية ".

وأضافت أن فترة كتابة هذه الأغنية كانت أثناء الخطوبة بين والدها ووالدتها، عندما اتصل على الأم ليجدها حزينة ليُقرر كتابة الأغنية.