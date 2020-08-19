شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مخلفات مشاهير التواصل الاجتماعي بأحد منتزهات النماص والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):أظهر مقطع فيديو، اليوم الأحد، مخلفات مشاهير التواصل الاجتماعي بأحد منتزهات النماص، مما أثار استياء الأهالي والسياح.
وذكر تقرير لقناة " الإخبارية ": قامت إحدى الشركاتا بدعوة عدد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لحضور حفل تدشين لها في منطقة عسير في إحدى منتزهات النماص.
وأضاف التقرير: أنه تم رصد مخلفات المشاهير حيث تركوا بقايا الأطعمة دون أدنى مسؤولية مما أثار غضب الأهالي.
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