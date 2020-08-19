شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. متحدث أهالي الفقارة: حادث عروسي جازان لم يكن الوحيد بالمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

علق متحدث أهالي الفقارة والبازخ، على الهروبي، على حادث وفاة العروسين جراء حادث إنقلاب بجبال محافظة هروب في منطقة جازان.

وذكر، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن سيارة العروسين تحركت عقب انتهاء الحفل لأحد الفنادق إلا أنها سقطت من الطريق الجبلي، وسمع أحد المقيمين الحادث فتواصل مع أهالي المنطقة، وظلوا يبحثون عن السيارة إلا أنهم لم يجدوها.

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وأضاف أن رجال الدفاع المدني شاركوا في عمليات البحث، وعثروا على السيارة في الساعة السادسة صباحاً، مضيفاً أن السيارة انحدرت من إحدى الطرق جهة الفقارة.

وأكد أن حادث العروسين لم يكن الحادث الوحيد الذى شهده هذا الطريق، حيث سبق وأن مات أفراد من عائلة واحدة أثناء السير في هذا الطريق، مناشداً وزارة النقل بالاستجابة لمطالبهم بتهيئة الطريق بشكل يمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

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