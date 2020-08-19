السعودية: تفاصيل هاشتاق “أنقذوا أمي” الذي أشعل التواصل الاجتماعي

تصدر هشتالك “أنقذوا أمي” مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2020، حيث قدمت فتاة سعودية شكوى ضد زوج والدتها، بسبب تعنيفه لوالدتها الأجنبية من دون أسباب، موجهة نداء استغاثة للمسؤولين قائلة ” أنقذوا أمي”.

وتجاوب مركز العنف الأسري، في المملكة السعودية، للفتاة التي تكشف عن هويتها، بعد أن نشرت تقريرا طبيا بالحالة المرضية لوالدتها وما تسبب فيه لوالدتها بعد ضربة لها، متهمة زوج والدتها بالشروع في قتلها.

تجاوب مركز العنف الأسري، في المملكة العربية السعودية مع فتاة لم يتم الكشف عن هويتها، لكنها من أم أجنبية، ووالدتها متزوجة من مواطن سعودي، قدمت شكوى إلى المركز تشكو تعنيف وضرب زوج والدتها لأمها من دون أسباب، موجهة نداء للمسؤولين قائلة: “أنقذوا أمي”.

ومن جملتها أنقذوا أمي انطلق هاشتاغ #انقذو_امي والذي تجاوب معه الكثير من المغردين، طالبت بأن يتجاوب معها محامٍ للذهاب إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية.

وفي التفاصيل فقد نشر حساب عبر “تويتر” يهتم بما يصعد من وسوم عبر التريند السعودي، رسالة الفتاة التي تقول فيها: “زوج أمي ضربها وكان بيقتلها تبغى تشتكي المحكمة.. يقولها الجانب مالهم قيمة لو اشتكيني أنا سعودي بيرحلوك.

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وتضمنت التغريدة تقريرا طبيا صدر بتاريخ الـ 15 من أغسطس الجاري، يفيد بأن والدتها “ربة منزل” لديها جرح قطعي بالرأس وجرح قطعي باليد اليسرى في مناطق متعددة وتم عمل رتب جراحية 19 رتبة مع العلاج والمتابعة يوميًا لحين فك الرتب بعد أسبوع من تاريخه.

بينما قال مركز بلاغات العنف الأسري: “أختي العزيزة جاري العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة.. نشكر حرصكم على اهتمامكم”.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قضية هذه الفتاة ووالدتها “المعنفة”، بينما لم يصدر قرار من جهة رسمية حتى الآن بشأن إلقاء القبض على زوج والدتها من عدمه أو ورود معلومات تفيد بتواصلهم مع المحكمة لرفع دعوى قضائية.

وتم تداول التقرير الطبي بين المغردين عبر الهاشتاق حيث قالت متابعة تُدعى لارا: “#انقذو_امي أي ذكر بيقول البنت كذابه او القصة من كيسها تفضلوا شوفوا الدليل أتوقع مافيه شيء اقوا من كذا عشان عقولكم تستوعب”.