شاهد: ظهور نمر أسود أمام المتنزهين في السعودية

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق ظهور حيوان “النمر الأسود” أمام المتنزهين بسد ضرك بمحافظة المندق التابعة لمنطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت دعوات بضرورة تعامل الجهات المعنية مع موقع ظهور الحيوان النادر حفاظًا على حياة المتنزهين وأيضًا حفاظًا على هذا الحيوان وتكاثره بصورة طبيعية في أحد المحميات الطبيعية بعيدًا عن الصيد الجائر.

والنمر الأسود يسمى خطأ أحياناً من بعض العامة فهد أسود؛ وذلك بسبب التداخل الموجود حالياً في المسميات للقطط الكبيرة، بينما النمر الأسود ما هو إلا نمر (leopard) عادى ولكن سلالته لها جينة سوداء كالبيضاء في الببر والأسود.

وسلط عليه الضوء نجد الورديات ظاهرة أما من بعيد فيظهر أسود تماماً ولا تظهر الورديات وهذا ما لا يعرفه الكثيرون، وهو يعيش في مناطق الغابات الكثيفة التي تساعده على التخفى لاصطياد فرائسه، ولليغور أيضاً نفس الجينة السوداء فهناك اليغور الأسود.