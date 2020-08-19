عاجل رؤية هلال شهر محرم لعام ١٤٤٢هـ .. التفاصيل

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تم اليوم ثبوت رؤية هلال شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ وذلك في مرصد تمير و على ضوء ذلك يكون يوم غداً الخميس هو الموافق لتاريخ ١ /١ / ١٤٤٢هـ بناء على ما سبق فإن يوم عاشوراء (10 محرم) سيكون يوم السبت الذي يوافق الـ 29 من شهر أغسطس الجاري.





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