بالفيديو.. «التجارة»: يحق للمنشآت التجارية منع دخول المتسوق في هذه الحالات

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أحقية قيام المنشآت التجارية بمنع المتسوقين من دخولها، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية السارية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، في المملكة.

وأوضح الحسين، خلال المؤتمر الصحفي اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا، يحق للمنشأة منع المتسوق من دخولها في حالتين أولهما إذا تجاوزت حرارته الـ «38» درجة مئوية، أو لم يرتدِ ما يغطي الأنف والفم أو الكمامة الطبية أو القماشية عند رغبته في التسوق.

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من جانبها أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 302686، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 274,091، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3506 حالة، فيما تم تسجيل 36 حالة وفاة، و1180حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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