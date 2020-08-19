ضبطت 54 مخالفة.. «التجارة» تنفذ 744 جولة تفتيشية على القطاعات الخدمية والتموينية بنجران

تابعت منافذ بيع المواد التموينية والاستهلاكية
نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران 744 جولة تفتيشية على المراكز والقطاعات الخدمية والمراكز التجارية.
شملت الجولات المنفذة خلال الفترة 15-29 من الشهر الجاري، محال الحلاقة والمقاهي والمطاعم ومغاسل الملابس ومنافذ بيع المواد التموينية والاستهلاكية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، للرقابة على الأسعار والتحقق من عدم مخالفة السلع والمنتجات وسياسة البيع للأنظمة التي تطبقها الوزارة، وضبط المخالفات المرتبطة بعدم توفير أجهزة نقاط البيع الإلكترونية مدى.
وضبطت الفرق الرقابية خلال جولاتها الميدانية 54 مخالفة تجارية جارٍ التعامل معها وفق الأنظمة والقوانين، وتواصل الفرق الميدانية أعمالها على مدار الساعة للتأكد من عدم وجود ممارسات مخالفة لدى المحال والمراكز الخدمية ومحطات الوقود بالمنطقة، ومستوى تقديم خِدْماتها للمستهلكين، فيما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى تقديم البلاغات والشكاوى في حال رصد أية ملحوظات أو مخالفات تجارية عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التجارة.
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