الأمير فيصل بن فرحان: السعودية ملتزمة بخطة السلام العربية

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالسلام، على أساس خطة السلام العربية.

وذكر فيصل بن فرحان أنه ناقش خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية.

وشدد وزير الخارجية على أن «الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، تعرقل فرص السلام» بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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وفي الملف الليبي، قال الأمير فيصل بن فرحان: «ندعم مبادرة القاهرة ومبادئ مؤتمر برلين لحل الأزمة في ليبيا».

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