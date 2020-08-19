بالفيديو.. وزارة التجارة توجه رسالة إلى المنشآت التجارية بعد انخفاض مخالفات الإجراءات الوقائية

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن حملات الفرق الرقابية مستمرة على الأسواق والمطاعم ومحال بيع التجزئة بجميع مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق؛ للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإشتراطات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وقال الحسين، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن فيروس كورونا، أنه خلال الثلاثة أسابيع الماضية تم إجراء 3500 جولة رقابية ورصد 82 مخالفة؛ ما يعني أن نسبة الالتزام في المنشآت التجاري وصلت إلى 98%، أي أن المخالفات منخفضة جدًا، داعيًّا المنشآت التجارية إلى الاستمرار في التقيد بالاحترازات الصحية.

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كانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الأربعاء، تسجيل 1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 302686، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 274,091، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3506 حالات، فيما تم تسجيل 36 حالة وفاة، و1180حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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