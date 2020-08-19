الصحة: تسجيل 1363 إصابة جديدة.. وتعافي 1180 شخصًا.. ووفاة 36 حالة

خلال الـ24 ساعة الماضية..
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 302686، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 274,091، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3506 حالة، فيما تم تسجيل 36 حالة وفاة، و1180حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
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