تورط باكستاني وأفغاني في سرقة كابلات وقواطع بالقصيم

ألقت شرطة القصيم، اليوم الأربعاء، القبض على مقيمَين اثنَين من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية لتورطهما في ارتكاب جرائم سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنَّ نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مقيمَيْن اثنَيْن من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية (في العقدين الرابع والخامس من العمر)؛ وذلك لتورطهما في ارتكاب جرائم سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية.

وأوضح السحيباني أنه ضُبط بحوزتهما 17450 ريالًا، وكميات من الكابلات المسروقة تزن 510 كيلوجرامات، وأدوات قص ووزن، مشيرًا إلى أنه جرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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