أخبار السعودية اليوم.. تغليظ عقوبات جريمة التستر.. وأسعار الذهب تتراجع بالمملكة

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء 19أغسطس 2020م، ومنها: مجلس الوزراء يعتمد 8 قرارات جديدة، وتغليظ عقوبات جريمة التستر، وأسعار الذهب تتراجع في السوق السعودية خلال معاملات الأربعاء.

مجلس الوزراء يعتمد 8 قرارات جديدة.. وينوه بنجاح الإجراءات الوقائية بموسم الحج

عقد مجلس الوزراء اجتماعه، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

المرور السعودي: 25 مخالفة تتراوح غراماتها بين 1000 و2000 ريال

قال المرور السعودي إن قيمة الغرامة المالية لمخالفة قيادة المركبة بدون لوحة أمامية بين 1000 ريال و2000 ريال وفقًا لجدول المخالفات رقم (5).

أسعار الذهب تتراجع في السوق السعودية خلال معاملات الأربعاء

تراجعت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2020، بعد انخفاض أسعاره عالميًّا إلى ما دون 2000 دولار للأوقية.

بعد إقراره من مجلس الوزراء.. تعرف على النظام الجديد لـ«مكافحة التستر»

قالت وزارة التجارة، إن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء اليوم, يسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، ويشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.

وزارة الاتصالات: تضاعف المشتركين الجدد في خدمة الألياف الضوئية بالمنازل

أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تضاعف أعداد المشتركين الجدد في خدمة الألياف الضوئية للمنازل، عن الفترة السابقة لجائحة كورونا.

رسميًّا.. طرح مسودة «نظام الإعلام» لإبداء الرأي حول المشروع

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن طرح مسودة مشروع «نظام الإعلام»، داعيةً جميع المختصين والمهتمين في هذا المجال إلى إبداء أطروحاتهم والإدلاء بمرئياتهم حيال النظام.

وزارة البيئة للمستفيدين من «دعم صغار مربي الماشية»: حدثوا بياناتكم

جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها كافة مستفيدي برنامج «دعم صغار مربي الماشية» إلى تحديث بياناتهم على بوابة الدعم الخاصة بالبرنامج.

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المرور: 3 شروط للاعتراض على المخالفات.. وآلية لاسترداد القيمة لاحقًا

أوضح المرور السعودي شروط الاعتراض على المخالفات المرورية، مشيرًا إلى أنه في حال قبول طلب الاعتراض على المخالفة بعد تحصيلها، يتم إعادة مبلغ السداد على الحساب المسدَّد منه آليًّا، بعد القرار الصادر عن الهيئة المرورية بقبول إعادة مبلغ السداد.

هيئة تنظيم الكهرباء: 6 حالات تمنع فصل الخدمة عن متقاعسي السداد

أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أنه لا يحق لمقدم الخدمة الكهربائية فصل الخدمة لعدم السداد، في 6 حالات.

«ساما» تحصل على شهادة «الأيزو» في إدارة الخدمات التقنية

حصلت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ممثلةً في الإدارة العامة لتقنية الأعمال، على شهادة الجودة في نظام إدارة الخدمات التقنية (ISO/IEC 20000-1:2018)، التي تم تحقيقها كإحدى نتائج مشروع التحول التقني الذي تم تدشينه مؤخرًا.

«الهلال الأحمر» تعلن أسماء الدفعة الأولى لتأهيل الدبلومات الصحية

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن قائمة أسماء مجتازي البرنامج التأهيلي لخريجي الدبلومات الصحية الدفعة الأولى.

قيادة الأفواج الأمنية تحبط تهريب 37 كيلو حشيش.. وتضبط متهمين

صرَّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان؛ بأن دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان ومحافظة الداير؛ ألقت القبض على اثنَيْن من مخالفي نظام أمن الحدود الإثيوبيي الجنسية.

«كاوست»: نوفر أحدث الأجهزة العالمية لـ100 باحث في عدة تخصصات

قالت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، إنها نجحت في توفير أحدث الأجهزة البحثية على مستوى العالم، إيفاءً بمتطلبات إجراء الدراسات والأبحاث التي يقوم بتشغيلها أكثر من 100 مختص ومهندس لدعم المجتمع البحثي.

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