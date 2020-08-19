منصة فروسية لتعزيز خدمات الخيل في المملكة

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي اليوم، منصة فروسية للخيل السعودية ، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية، ونادي سباقات الخيل، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

وأوضح، وكيل الوزارة للثروة الحيوانية، حمد البطشان، أن أبرز أهداف إطلاق منصة "فروسية" الإلكترونية، تكوين قاعدة بيانات شاملة عن ملاك الخيل ومرابطهم ومواقعهم، وتكوين خرائط للتوزيع الجغرافي لملاك الخيل في المملكة، وتعزيز القدرات في السيطرة والتحكم على أمراض الفصيلة الخيلية، وتعزيز التكامل الإلكتروني بين الجهات المشاركة في مجال الخيل، وتطبيق التحول الإلكتروني في خدمات المستفيدين من جميع الجهات المشاركة.

وبين البطشان، أن المرحلة الأولى من مشروع منصة "فروسية" يشمل تسجيل وحصر ملاك الخيل السعودية في المملكة، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية بإطلاق أكثر من 68 خدمة إلكترونية لملاك الخيل السعودية حسب اختصاص كل جهة، وتوحيد جهود الجهات المختلفة المشرفة على الخيل.

و أوضح الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله ، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، إن إطلاق منصة "فروسية"، يأتي ضمن أربع مبادرات تعمل على تنفيذها الوزارة مع الاتحاد السعودي للفروسية، لتسهيل و تطوير الخدمات التي تخص قطاع الفروسية وتشمل: منصة تسجيل الخيل لتوحيد عملية تسجيل الخيول في المملكة تحت مظلة الوزارة، وتطوير الكادر البيطري لدعم قطاع رياضة الفروسية عبر تقديم الدورات لأطباء الوزارة من قبل الاتحاد، والعمل على توحيد آلية تنقل الخيل داخل المملكة، بالإضافة إلى العمل على تطوير المحاجر الطبية الدولية للخيل في المملكة.