السعودية اليوم / الشؤون الصحية المدرسية بتعليم مكة تنفذ برنامج "نعود بحذر لتعليم مستمر"



مكة المكرمة 29 ذو الحجة 1441هـ الموافق 19اغسطس 2020م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية اليوم، برنامجًا بعنوان "نعود بحذر لتعليم مستمر" نفذته مشرفة شؤون الصحة المدرسية نجلاء العصيمي عبر قاعات الZOOM ، وذلك بمساندة إدارة التدريب والابتعاث تحت إشراف مساعدة مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية رضية الخطابي.

واستهدف البرنامج 101 مرشدة صحية وجميع شاغلات الوظائف التعليمية وذلك بهدف رفع كفاءة المرشدات الصحيات وجميع شاغلات الوظائف التعليمية في اتباع البرتوكولات الاحترازية للوقاية من فيروس

// انتهى //

19:49ت م

0340



مكة المكرمة 29 ذو الحجة 1441هـ الموافق 19اغسطس 2020م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية اليوم، برنامجًا بعنوان "نعود بحذر لتعليم مستمر" نفذته مشرفة شؤون الصحة المدرسية نجلاء العصيمي عبر قاعات الZOOM ، وذلك بمساندة إدارة التدريب والابتعاث تحت إشراف مساعدة مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية رضية الخطابي.واستهدف البرنامج 101 مرشدة صحية وجميع شاغلات الوظائف التعليمية وذلك بهدف رفع كفاءة المرشدات الصحيات وجميع شاغلات الوظائف التعليمية في اتباع البرتوكولات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد -19، وتطبيق البرتوكولات الاحترازية الوقاية وتطبيق بروتوكولات العودة بحذر وتوضيح دور المرشدة الصحية في تنفيذ تطبيق البرتوكولات الاحترازية للوقاية من الفيروس .// انتهى //19:49ت م0340

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