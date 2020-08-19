السعودية اليوم / وزير العدل يرأس اجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية بمعهد الإدارة العامة



الرياض 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

عقدت اللجنة التوجيهية لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية بمعهد الإدارة العامة اجتماعاً اليوم برئاسة معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وعضوية كل من معالي الأستاذ محمد بن سليمان العجاجي، ومعالي الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ومعالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، ومعالي الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وعدد من أعضاء اللجنة .

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

الجدير بالذكر أن اللجنة التوجيهية تهدف إلى رسم سياسات برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية المنفذ بمعهد الإدارة العامة ورفع كفاءته، والتأكد من تحقق رؤية الدبلوم ورسالته وأهدافه، وإقرار الممكنات اللازمة لتحقيق أهدافه.

// انتهى //

18:40ت م

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