اجتماعي / اختتام فعالية " نأكل مانزرع " بمحافظة بلقرن



أبها 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

اختتمت في محافظة بلقرن التابعة لمنطقة عسير أمس فعالية " نأكل مانزرع " التي تقام ضمن مشروع " نشامى الحي" الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مطلع صيف هذا العام ، وينفذه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلًا في لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة.

وشارك عدد من الشباب والشابات في المحافظة بالعمل في إحدى المزارع التي تحتوي على أكثر من 300 ألف شتلة مثمرة من الفواكه الموسمية تتصدرها الفراولة بأكثر من 160 ألف شتلة، إضافة إلى الرمان و التين و العنب والطماطم ، حيث قام أعضاء الفريق التطوعي بجني الثمار وتنظيمها في عبواتٍ.

وعرضت منتجات المزرعة في ثلاثة أركان في شارع الإبداع ثم تم تسليمها لعدد من أفراد الأسر المتعففة لبيعها كثمار أو تحويلها إلى عصير طازج يتم بيعه للزوار والمصطافين.

// انتهى //

17:58ت م

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