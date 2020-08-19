شكرا لقرائتكم خبر عن أنقذوا 4 أطفال.. أمير مكة يكرم أبطال"مدني القنفذة" والان نبدء بالتفاصيل

كرم أمير منطقة مكة خالد الفيصل عددًا من منسوبي الدفاع المدني بمحافظة القنفذة وذلك نظير نجاحهم في إنقاذ 4 أطفال احتجزوا داخل مجرى سيل بمركز المسيليم التابع للمحافظة

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