شكرا لقرائتكم مرصد حوطة سدير يعلن رؤية هلال محرم 1442 هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-19 مرصد حوطة سدير يعلن رؤية هلال محرم 1442 هـ متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلن مرصد جامعة المجمعة في حوطة سدير أن وحدة الرصد الفلكي بالمرصد تمكنت من رؤية هلال محرم 1442هـ مساء هذا اليوم الأربعاء 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م. وأوضح المرصد أن غدًا الخميس سيكون غرة شهر الله المحرم.



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