شكرا لقرائتكم ضبط 51900 عبوة منتجات طبية مخالفة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-19 ضبط 51900 عبوة منتجات طبية مخالفة في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض ضبطت الهيئة العامة الغذاء والدواء 51900 عبوة منتجات طبية مخالفة تعود لمنشأتين مخالفتين في الرياض. وقالت الهيئة إنها رصدت منشأتين غير مرخصتين تقومان بتخزين منتجات طبية مخالفة لاشتراطات الهيئة، حيث تم ضبط 51900 عبوة لعدد من المنتجات. Advertisements وأوضحت أنه استدعاء أصحاب المنشأتين لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.



شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 51900 عبوة منتجات طبية مخالفة في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.