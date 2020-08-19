فيديو.. 3 خيارات للتعامل مع المركبات ذات اللوحات الخليجية

2020-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد المتحدث الرسمي للمرور بالمنطقة الشرقية، العقيد منصور الشكرة، التذكير بآلية تصحيح أوضاع المركبات التي تحمل اللوحات الخليجية.

وقال الشكرة خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية إن حملة التصحيح بدأت منذ يناير الماضي، وتم دعوة أصحاب المركبات إلى التوجه للإدارات الرسمية للمرور الرئيسية في كافة المناطق لتوفيق الأوضاع.

التعامل مع اللوحات الخليجية

وأوضح أن هناك لجنة مشكلة لتوفيق أوضاع المركبات التي ينطبق عليها نظاما الجمارك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، من خلال تحويل لوحاتها إلى سعودية.

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ولفت إلى أن المركبات التي لا تنطبق عليها المواصفات من حيث الموديل وبطاقة كفاءة الطاقة يُخير صاحبها بين إسقاط اللوحات والتشليح، أو إخراجها من المملكة.

سحب المركبات ذات اللوحات الخليجية

يذكر أن إدارة مرور محافظة حفر الباطن كانت قد بدأت قبل أيام حملة ميدانية لتطبيق قرار سحب المركبات التي تحمل لوحات غير سعودية، والتي تجاوزت مدة بقائها أكثر من 6 أشهر داخل المملكة من تاريخ، دخولها وذلك بناءً على التعميم الصادر من الإدارة العامة للمرور في شهر يناير الماضي.

وذكر مصدر مطلع في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أنه بالإشارة إلى اللجنة المشكلة لمعالجة أوضاع المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية تجاوزت مدة بقائها ستة أشهر من تاريخ دخولها بعد الإعلان المنشور بتاريخ 5/ 6/ 1441هـ وإنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 682 بتاريخ 27/ 11/ 1440هـ وبعد الانتهاء من فترة الثلاثة أشهر الأولى فقد صدر توجيه من مدير الإدارة العامة للمرور بعمل حملات ميدانية مشددة للمدة المتبقية الثلاثة أشهر القادمة.

على أن يتم حجز المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية في الميدان، ما لم يكن لديه ما يثبت تقديم المركبة للجنة المختصة لمعالجة وضع المركبة والتنسيق مع مسؤولي الحجوزات لتحديد موقع خاص للمركبات التي سيتم حجزها بمكان مستقل لتسهيل الوصول إليها من قبل مندوب المرور بالتنسيق مع مندوبي الجهة المختصة بهيئة المواصفات والمقاييس ومصلحة الجمارك للكشف على المركبات والتأكد منها بأنها مجازة أو غير مجازة.

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