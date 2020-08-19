وزير الطاقة : امتثال دول أوبك + بخفض الإنتاج 97 %

2020-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن دول أوبك + حققت 97 % من أهدافها المتعلقة بخفض إنتاج النفط لضمان استقرار الأسواق.

وقال وزير الطاقة في الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين للجنة المشتركة لمراقبة الإنتاج الذي عقد افتراضيًا اليوم : بعد الاتفاق على أكبر خفض في التاريخ في أبريل الماضي، حققت أوبك + مستويات غير مسبوقة من الامتثال عند 97 في المائة، بعد أن حقق العديد من المشاركين مستويات قياسية من الامتثال.

التزامات دول أوبك +

يذكر أن دول أوبك بلس كانت اتفقت في يونيو الماضي على ما يلي:

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1. إعادة التأكيد على الالتزام القائم بموجب اتفاق شهر إبريل.

2. إقرار مفهوم التعويض، من قِبل الدول التي لم تتمكن من الوصول إلى تحقيق الالتزام التام (مائة في المائة) في شهري مايو ويونيو، بحيث تقوم بالتعويض في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، مع التزامها تخفيض الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه لهذه الأشهر.

3. الموافقة على تمديد المرحلة الأولى من تخفيضات الإنتاج في شهري مايو ويونيو لشهر إضافي (شهر يوليو).

4. الإقرار بأن استمرار الاتفاقية الحالية مرهون بالتزام جميع المشاركين بتنفيذ الفقرتين 1 و2 أعلاه.

5. الموافقة على أن التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية، في تواريخها المحددة، قائمٌ ولا يجوز المساس به، استنادًا إلى هذه العناصر الرئيسة الخمسة.

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