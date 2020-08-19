- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أجرى فريق طبي بمستشفى النماص عملية طبية لتبديل مفصل ورك لمريض عمره 80 عاماً، إثر تعرضه لحادث سقوط نتج عنه كسر بعنق عظمة الفخذ اليمنى.
وأوضحت "صحة عسير" أنه تم تبديل مفصل الورك جزئياً، وجرت العملية بنجاح، ويتمتع المريض بصحة جيدة -ولله الحمد-.
وأضافت أن تلك العمليات كانت تجرى فقط في مستشفى عسير المركزي، وأصبحت حالياً تجرى في مستشفيات الخميس العام، وسراة عبيدة، والنماص، ومحايل.
وتم إجراء العملية بقيادة استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية الدكتور ماجد الشهري، ضمن برنامج رحال "الأطباء الزائرين"، وأخصائيي العظام الدكتور محمود وهدان، والدكتور عبدالله معداوي.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل توجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري بدعم المستشفيات، وتطوير الخدمات الصحية بشكل فعّال.فريق طبي مستشفى النماص
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 06:41 PM
تعرض لحادث نتج عنه كسر بعنق عظمة الفخذ اليمنى
أجرى فريق طبي بمستشفى النماص عملية طبية لتبديل مفصل ورك لمريض عمره 80 عاماً، إثر تعرضه لحادث سقوط نتج عنه كسر بعنق عظمة الفخذ اليمنى.
وأوضحت "صحة عسير" أنه تم تبديل مفصل الورك جزئياً، وجرت العملية بنجاح، ويتمتع المريض بصحة جيدة -ولله الحمد-.
وأضافت أن تلك العمليات كانت تجرى فقط في مستشفى عسير المركزي، وأصبحت حالياً تجرى في مستشفيات الخميس العام، وسراة عبيدة، والنماص، ومحايل.
وتم إجراء العملية بقيادة استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية الدكتور ماجد الشهري، ضمن برنامج رحال "الأطباء الزائرين"، وأخصائيي العظام الدكتور محمود وهدان، والدكتور عبدالله معداوي.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل توجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري بدعم المستشفيات، وتطوير الخدمات الصحية بشكل فعّال.
، مستشفى النماص ينجح في تبديل مفصل الورك لمريض ثمانيني ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى النماص ينجح في تبديل مفصل الورك لمريض ثمانيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.