شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشورى" يرأس وفد المملكة في المؤتمر الدولي لرؤساء البرلمانات والان نبدء بالتفاصيل

شارك رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على رأس وفد من المجلس اليوم في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات (عبر الاتصال المرئي) الذي يعقد في جنيف تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة والبرلمان النمساوي -مستضيف الدورة الحالية- وذلك بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في العالم الأعضاء بالاتحاد البرلماني الدولي، ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش .

وضم وفد مجلس الشورى المشارك أعضاء مجلس الشورى سمو الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود، واللواء علي بن فهد السبهان، ورائدة بنت عبدالله أبو نيان.

وبدأت أعمال المؤتمر البرلماني العالمي أعماله بكلمة لمعالي رئيس المجلس الوطني في النمسا السيد ولفقانق سوبوتكا رحب فيها برؤساء المجالس والبرلمانات، مؤكداً أهمية المؤتمر كونه يعقد في وقت حرج يمر بالعالم في ظل تداعيات وتبعات الجائحة العالمية المتمثلة في فايروس كورونا (كوفيد 19)، مشيراً إلى أهمية تظافر الجهود والعمل الجماعي للوقوف ضد ما خلفته هذه الجائحة على مختلف الدول والمجتمعات والشعوب.