شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشورى" يرأس وفد المملكة في المؤتمر الدولي لرؤساء البرلمانات والان نبدء بالتفاصيل
وضم وفد مجلس الشورى المشارك أعضاء مجلس الشورى سمو الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود، واللواء علي بن فهد السبهان، ورائدة بنت عبدالله أبو نيان.
وبدأت أعمال المؤتمر البرلماني العالمي أعماله بكلمة لمعالي رئيس المجلس الوطني في النمسا السيد ولفقانق سوبوتكا رحب فيها برؤساء المجالس والبرلمانات، مؤكداً أهمية المؤتمر كونه يعقد في وقت حرج يمر بالعالم في ظل تداعيات وتبعات الجائحة العالمية المتمثلة في فايروس كورونا (كوفيد 19)، مشيراً إلى أهمية تظافر الجهود والعمل الجماعي للوقوف ضد ما خلفته هذه الجائحة على مختلف الدول والمجتمعات والشعوب.
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