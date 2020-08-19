حركة النقل الداخلي بالطائف تلبي رغبات 22 %

2020-08-19

متابعات الخليج 365 - واس

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أقرت إدارة تعليم الطائف اليوم حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1441 / 1442هـ بحضور المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ومساعدي المدير العام للشؤون المدرسية والتعليمية بنين والخدمات المساندة، والتي حققت نسبة 22 % من رغبات المتقدمين والمتقدمات للحركة .

وهنّأ اللهيبي جميع المعلمين والمعلمات المشمولين بالحركة راجياً لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية، مثمنًا للزملاء والزميلات فريق العمل في إدارة شؤون المعلمين جهودهم في إنجاز حركة النقل الداخلي برغم الظروف الاستثنائية والتي واكبت جائحة كورونا.

نتائج حركة النقل الداخلي

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن نتائج الحركة متاحة عبر حسابات المعلمين والمعلمات في نظام “نور”. مضيفاً أن عدد المتقدمين والمتقدمات من شاغلي الوظائف التعليمية بلغ 5383 متقدماً ومتقدمة، فيما بلغ عدد من شملتهم الحركة هذا العام 1134 منهم 329 بنين و 805 بنات.

ولفت الخديدي أن جميع المتقدمين والمتقدمات خضعوا للمفاضلة وتطبيق معايير وضوابط النقل المبلغة للميدان وفق التعميم الصادر بهذا الخصوص.

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