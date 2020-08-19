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اليمن ينفي مزاعم تقدم ميليشيا الحوثي الإرهابية بمنطقة ولد ربيع
الجيش الوطني يواصل التصدي للانقلابيين
متابعات الخليج 365 - واس
نفت الحكومة اليمنية إحراز ميليشيا الحوثي الإرهابية أي تقدم في منطقة ولد ربيع التابعة لمحافظة البيضاء والمحاذية لمحافظة مأرب في وسط شرق اليمن.
أكاذيب ميليشيا الحوثي الإرهابية
وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي تعليقا على تصريحات لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالسيطرة على مساحة في منطقة ولد ربيع، إن تلك المزاعم امتداد لأكاذيب الميليشيا التي تمارس التضييق على السكان في مناطق سيطرتها وتسعى لإلهائهم عن الكوارث والمآسي التي تسببت بها خلال ستة أعوام من الانقلاب.
التصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية
وأكد أن الجيش الوطني في بلاده وبدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة، ماض في التصدي للميليشيات الحوثية وجميع التنظيمات الإرهابية الأخرى، ودحرها نهائيا، وهزيمة كل مخططات تحويل اليمن إلى منصة لتهديد السلام الإقليمي وأمن أشقائه وجيرانه.
وأشار بادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن ميليشيا الحوثي تسعى عبر اختلاق انتصارات مزيفة ووهمية إلى رفع معنويات أنصارها بعد الضربات التي تلقتها في جبهات القتال مؤخرا، خاصة في محافظات مأرب، والجوف، ومديرية نهم شرق العاصمة.
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