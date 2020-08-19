2020-08-19

3 فوائد لجسدك عند تناول ملعقتين من خل التفاح قبل الوجبات

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يمتلك خل التفاح أكثر من فائدة، فهو عبارة عن سائل ينتج من خلال عملية تخمير عصير التفاح؛ فيتخمر السكر الموجود في التفاح بواسطة الخميرة، أو البكتيريا المُضافة للعصير، ومن ثم يتحول إلى كحول، وأخيرًا إلى خل، وهناك نوعان منه مُصفى وغير مُصفى.

ويتميز لون خل التفاح المُصفى بالبني الفاتح، أما النوع غير المُصفّى فيحتوي على رواسب ذات لون غامق، وهو النوع المعروف بالخل الأصل، وتحتوي هذه الرواسب على بكتيريا حمض الخليك، كما يتوفّر خل التفاح على شكل أقراص.

وبحسب موقع Daily Health Post فهو من أفضل الأشياء التي يمكنك شربها قبل الوجبة، وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون أفضل من مجرد الماء العادي، وإليك بعض فوائده:

1- خفض سكر الدم

ثبت أن خل التفاح له فوائد عديدة للتحكم في مستويات السكر في الدم، وقد أظهرت العديد من الدراسات في كل من الجرذان والبشر أنه يحسن حساسية الأنسولين أثناء تناول وجبة عالية الكربوهيدرات بنسبة تتراوح من 19 إلى 34% ويقلل بشكل كبير من نسبة الجلوكوز في الدم.

ويخفض نسبة السكر في الدم بنسبة 34% عند تناول 50 جم من الخبز الأبيض.

وتتيح مستويات السكر المستقرة أن يكون جسمك في وضع حرق الدهون لفترة أطول.

Advertisements

2- خل التفاح يحسن امتصاص الحديد:

تؤدي المستويات المنخفضة من حمض المعدة إلى الشعور بحرقة المعدة بجانب تقليل قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الأساسية، فعلى سبيل المثال، الأطعمة الغنية بالحديد يجب أن تتعرض لأحماض المعدة حتى يتم امتصاصها، ويعزز الخل من ذلك، والحديد مكون ضروري للهيموجلوبين والميوغلوبين الذي يحمل الأكسجين إلى خلايا الجسم.

3- كابت للشهية:

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن فإن هذا الخل يعينهم على ذلك، حيث وجدت العديد من الدراسات البشرية أن تناوله قبل الوجبة يقلل من إجمالي السعرات الحرارية التي يتم تناولها بما يصل إلى 200-275 سعرة حرارية.

وأظهرت إحدى الدراسات أن تناول خل التفاح يوميًا أدى إلى تقليل دهون البطن ومحيط الخصر وخفض الدهون الثلاثية في الدم وفقدان الوزن.

وأجريت الدراسة على مدى عدة أسابيع وكانت النتائج كالتالي:

1- تناول ملعقة كبيرة من خل التفاح قبل الأكل أدى إلى فقدان 1.2 كجم.

2- تناول ملعقتين كبيرتين قبل الأكل أدى إلى فقدان 2 كجم.

ولتجربة فوائد خل التفاح ما عليك سوى وضع ملعقتين كبيرتين مع كوب من الماء وشربه قبل كل وجبة.

8 فوائد صحية مدهشة لثمرة المانجو

شارك الخبر







