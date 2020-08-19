شباب وفتيات بلقرن يفعلون اقتصاد نشامى الحي

2020-08-19

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

انطلقت في محافظة بلقرن مبادرة ” نأكل ما نزرع ” وذلك ضمن مشروع نشامى الحي الذي أطلقه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، ضمن مبادرة “نشامى عسير” وينفذه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلًا في لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة.

فعاليات مبادرة نشامى الحي

وشارك عدد من الشباب والشابات في المحافظة بالعمل في مزرعة ابن شيبان والتي تحتوي على أكثر من 300 ألف شتلة مثمرة من الفواكه الموسمية تتصدرها الفراولة بأكثر من 160 ألف شتلة، إضافة إلى الرمان والتين والعنب والطماطم، حيث قاموا بتنظيفها، وجني ثمارها، وتنظيمها في عبواتٍ.

وعرضت اللجنة منتجات المزرعة في ثلاثة أركان في شارع الإبداع تم تسليمها لعدد من أفراد الأسر المتعففة لبيعها كثمار أو تحويلها إلى عصير طازج يتم بيعه للزوار والمصطافين.

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