301 إصابة كورونا جديدة في جازان والإجمالي 8454

2020-08-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

ارتفعت حالات كورونا في منطقة جازان 301 حالة، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 14 مدينة، حيث سجلت جازان 109 إصابات، وصبيا 45 إصابة، وأبو عريش 44 إصابة، وصامطة 31 إصابة، وبيش 24 إصابة، وأحد المسارحة 12 إصابة، والعيدابي 12 إصابة، والريث 8 إصابات، وفيفاء 5 إصابات، والدائر 4 إصابات، والطوال 3 إصابات، والموسم إصابتين.

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كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من العارضة، والحرث، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 78 حالة شفاء، بينما تم تسجيل حالتي وفاة في كل من صامطة، وأبو عريش.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 8454 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 6063 حالة، وبلغ عدد الوفيات 91 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 2300 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1363 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 302686 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 274091 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3506 حالات، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 25089 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1725 حالة.

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