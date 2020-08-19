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إنستقرام يطلق ميزة جديدة على غرار WhatsApp
أُطلقت لأول مرة في اليابان ويجري تعميمها حاليًا
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
أطلق تطبيق تبادل الصور إنستقرام Instagram ميزة جديدة على غرار تطبيق WhatsApp وهي إضافة رمز الاستجابة السريعة الـ QR في التحديث الجديد وفقًا لموقع The Verge الإلكتروني.
ويتيح تطبيق WhatsApp الآن إضافة جهة اتصال جديدة إلى قائمتك عبر مسح رمز الاستجابة السريعة، وكذلك أيضًا في إنستقرام، حيث سيتمكن المستخدمون الآن من مسح رمز الـ QR من خلال الكاميرا.
وستسمح هذه الميزة للشركات بطباعة وعرض رمز الاستجابة السريعة الذي سيوجه العملاء إلى حسابهم الخاص على إنستقرام بسهولة أكبر.
وكان قد تم إطلاق هذه الميزة في التطبيق لأول مرة العام الماضي في اليابان، وبعد نجاحها فستعمم في العالم، ولاستخدامها يجب التأكد من أن لديك أحدث إصدار من التطبيق.
كيفية إنشاء رمز QR لملفك عبر إنستقرام؟
لإنشاء رمز الاستجابة السريعة لملفك الشخصي انتقل إلى قائمة الإعدادات وانقر ببساطة على رمز الاستجابة السريعة QR، ويمكنك بعد ذلك حفظ أو مشاركة الصورة.
ويُذكر أن هذه الميزة ليست بالجديدة بالنسبة للعديد من تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث يستخدم البعض منها بالفعل نظامًا يشبه نظام رموز الاستجابة السريعة QR الخاص بها مثل تويتر Twitter وفيسبوك Facebook، وسناب شات Snapchat، وسبوتيفاي Spotify.
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