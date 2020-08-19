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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي؛ أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في بلادها تجاوز 20 ألفًا، اليوم (الأربعاء)، بعد تسجيل 153 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات 350.279.
وأوضحت سيما سادات لاري أن عدد الوفيات ارتفع إلى 20125، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أنه مع تسجيل 2444 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وصل إجمالي عدد الحالات إلى 350.279.
وإيران من أكثر الدول تضررًا من الجائحة في الشرق الأوسط.إيران فيروس كورونا الجديد
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 06:02 PM
تسجيل 153 حالة خلال 24 ساعةوفيات "كورونا" في إيران تتخطى 20 ألفاً
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي؛ أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في بلادها تجاوز 20 ألفًا، اليوم (الأربعاء)، بعد تسجيل 153 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات 350.279.
وأوضحت سيما سادات لاري أن عدد الوفيات ارتفع إلى 20125، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أنه مع تسجيل 2444 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وصل إجمالي عدد الحالات إلى 350.279.
وإيران من أكثر الدول تضررًا من الجائحة في الشرق الأوسط.
، وفيات "كورونا" في إيران تتخطى 20 ألفاً ،
المصدر : الخليج 365
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