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رفعت أمانة منطقة الجوف، منذ ١ يناير الماضي إلى ١٥ أغسطس الجاري، ٣٧٣ سيارة تالفة من الطرقات والساحات والمواقع العامة في مدينة سكاكا.
وأكدت الأمانة استمرار أعمال رصد ورفع السيارات الخربة، وأوضحت أنه يتم إشعار ملاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة على السيارات، ومنحهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسميًّا.
كما بينت الأمانة حرصها على تحسين المشهد الحضري ومعالجة كل أشكال التشوه البصري في الأحياء والشوارع والساحات العامة.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر التشوه البصري من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940 .
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 05:52 PM
منذ ١ يناير إلى ١٥ أغسطس الجاريأمانة الجوف ترفع ٣٧٣ سيارة تالفة من سكاكا
رفعت أمانة منطقة الجوف، منذ ١ يناير الماضي إلى ١٥ أغسطس الجاري، ٣٧٣ سيارة تالفة من الطرقات والساحات والمواقع العامة في مدينة سكاكا.
وأكدت الأمانة استمرار أعمال رصد ورفع السيارات الخربة، وأوضحت أنه يتم إشعار ملاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة على السيارات، ومنحهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسميًّا.
كما بينت الأمانة حرصها على تحسين المشهد الحضري ومعالجة كل أشكال التشوه البصري في الأحياء والشوارع والساحات العامة.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر التشوه البصري من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940 .
، أمانة الجوف ترفع ٣٧٣ سيارة تالفة من سكاكا ،
المصدر : الخليج 365
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