نائب أمير جازان يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المغرد المسيء للمنطقة

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): وجه سمو نائب أمير جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود، باتخاذ الاجراءات النظامية والقانونية اللازمة ضد المغرد المسيء للمنطقة . وجه سمو نائب أمير جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود، باتخاذ الاجراءات النظامية والقانونية اللازمة ضد المغرد المسيء للمنطقة . كما وجه بالتنسيق بشكل عاجل مع الجهات المختصة لتطبيق النظام بحقه. وكان المُغرد قد قال إن قلة النظافة في جازان هي السبب في انتشار فيروس كورونا المستجد بها.

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