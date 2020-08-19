الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية ونشاط أتربة مثار على 4 مناطق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على الباحة والعقيق وبلجرشي حتى الساعة 8:30 مساءً. نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على الباحة والعقيق وبلجرشي حتى الساعة 8:30 مساءً. كما نبهت باستمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة على بعض محافظات المنطقة الشرقية والرياض ومكة المكرمة. وأوضحت الهيئة المحافظات المتأثرة بتلك الأجواء، وهى السليل ووادي الدواسر والأحساء والنعيرية وبقيق وحفر الباطن والقنفذة والليث، متوقعة استمرار تلك الحالة حتى الساعة التاسعة مساءً في الرياض والمنطقة الشرقية وحتى الساعة 8:30 مساءً في مكة المكرمة.

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