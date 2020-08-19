فرط شديد بالحركة تسبب بحادث سير لطفل من طيف التوحد " فيديو "

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): يعاني الطفل عبدالعزيز المصاب بطيف التوحد في الحادي عشر من عمره من فرط شديد بالحركة. يعاني الطفل عبدالعزيز المصاب بطيف التوحد في الحادي عشر من عمره من فرط شديد بالحركة. وبحسب تقرير بثته قناة الإخبارية فإن الطفل عبدالعزيز أصيب بحادث سير تسبب في كسر بعظام الساق، كما يتطلب إجراء عملية جراحية تكفلت جمعية أسر التوحد بمصاريفها. وخضع عبدالعزيز للفحوصات الطبية بالمستشفى وبإشراف مباشر من الجمعية، حيث تكللت العملية بنجاح لتعود الحياة إلى جسم الصغير ويعود الأمل إلى أسرته ووالده.

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