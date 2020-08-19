شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الطائف: يوجد باعة بسوق الخضار يجلبون المنتجات من مزارع تسقى بمياه الصرف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أوضحت أمانة الطائف، أن لجنة متابعة أسواق الخضار وقفت على سوق الخضار المركزي، مشيرة إلى أن هناك عدد من الملاحظات.

وأشارت في بيان لها، إلى أن الملاحظات تتضمن وجود عدد من البسطات العشوائية ووجود باعة متجولين على الأرصفة والممرات ومداخل صالة السوق، كذلك بمواقف السيارات، مما يؤثر على حركة مرتادي السوق وحركة السير داخل السوق.

وتابعت " إضافة إلى ما نتج من وجود تلك البسطات من فوضى ومخلفات ومعظم هذه البسطات يعمل بها العمالة الأجنبية، وتشويه للمظهر البصري، ويتسبب بتناثر المخلفات والنفايات من بسطات الباعة العشوائيين المخالفين داخل سوق الخضار والفواكه بالطائف، والذين لا يعلم هوية وجنسية هذه الفئة من العمالة ومصدري الخضار والفواكه، التي قد يتم جلبها من مزارع تسقى من مياه الصرف الصحي، وتكون مجهولة المصدر " .

وأضافت: " كما أن أصحاب المحلات التجارية داخل السوق والمستأجرين من المستثمر يتذمرون من وجود البسطات والباعة المتجولين وقد تدفعهم للخروج من المحلات وممارسة البيع المتجول والبسطات العشوائية علما بأن اللجنة المختصة بمتابعة سوق الخضار تواصل أعمالها بصفة مستمرة وسبق أن أزالت عدة مرات بعد أن تم إنذارهم بعدم نشر البسطات العشوائية ".