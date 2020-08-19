شاهد.. سقوط الأمطار بسودة عسير

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): وثق مقطع فيديو هطول أمطار سودة عسير منذ لحظات. وثق مقطع فيديو هطول أمطار سودة عسير منذ لحظات. وأظهر مقطع الفيديو الأمطار وهي تنساب عبر الشارع وعلى السيارات المارة. وكانت الهيئة العامة للأرصاد زحماية البيئة قد توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية.

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