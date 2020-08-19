شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل: المنتجات المدرجة بقائمة وزارة الصحة تخضع للضريبة بالنسبة الصفرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن أي منتج خارج القائمة الصادرة من وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء السعودية يخضع للضريبة الموحدة .

وتابعت الهيئة عبر حسابها "تويتر" بأن المنتجات المدرجة على قائمة وزارة الصحة أو هيئة الغذاء والدواء فتخضع للضريبة بالنسبة الصفرية، مضيفة بأن النسبة الموحدة لضريبة القيمة المضافة 15%، وفي حال مخالفة ذلك يتم تقديم بلاغ عبر تطبيق الضريبة المضافة و إرفاق ما يثبت للتحقق و الإفادة.

وكان ذلك ردا على أحد الإستفسارات التي وردت لحساب الهيئة جاء فيه " فيه ضريبه على الادويه والعلاجات من الصيدليات وكمان الاسعار تكون مكتوبه شي وعند المحاسبه يزيد علي الضريبه ؟؟"