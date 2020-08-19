شكرا لمتابعة خبر عن متحدث التجارة يوضح حالتين يحق للمنشأة فيهما منع المتسوق من الدخول (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أنه يحق للمنشأة التجارية منع المستهلك من الدخول في حال عدم الالتزام بالاحترازات الوقائية.

وأضاف "الحسين" ، أن هناك تعاون قائم بين وزارتي التجارة والشؤون البلدية لمتابعة التزام المنشآت في جميع المناطق بالإجراءات الاحترازية.

وأعاد التذكير خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا، بأنه اعتبارًا من 25 أغسطس سيتم إلزام كافة أنشطة البيع بالتجزئة بتوفير الدفع الإلكتروني.

وأشار إلى أنه لا يمكن التشهير بأي متورط في جريمة غش تجاري أو غيره إلا بحكم قضائي نهائي.