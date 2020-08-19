جازان تتصدر مناطق المملكة في أعداد إصابات كورونا

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن منطقة جازان تصدرت مناطق المملكة في أعداد إصابات كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن منطقة جازان تصدرت مناطق المملكة في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد COVID19 بـ 109 حالات، وتليها مكة المكرمة بـ 106 حالات. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 1363 حالة إصابة جديدة، و1180 حالة تعافي، فيما سجلت 36 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 3506 حالة وفاة.

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