شكرا لمتابعة خبر عن "الجمارك" تُحذر من تقديم فاتورة تجارية منخفضة القيمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الهيئة العامة للجمارك، أن تقديم فاتورة تجارية منخفضة القيمة يعتبر بحكم التهريب الجمركي.

وأشارت إلى أنه يُعرض صاحبه إلى العقوبات المنصوص عليها بالنظام والتي تصل إلى غرامة تعادل مثلي قيمة البضاعة وما يعادل قيمتها كبدل مصادرة بالإضافة إلى دفع الرسوم الجمركية والضرائب الواجبة.

ونصحت بتصحيح الفاتورة المقدمة إذا كانت أقل من القيمة الحقيقية للبضائع عبر مبادرة التصحيح الذاتي، إذ سيُكتفى حينها باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية البالغة 5000 ريال.