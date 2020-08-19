شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الصحة»: تسجيل 1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1363 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 1180 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 274091 حالة تعافي، فيما سجلت 36 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 3506 حالة وفاة.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أنه تراجعت الحالات المؤكدة من أعلى نقطة حتى المرحلة الحالية بنسبة 72 % كما تراجعت الحالات الحرجة بنسبة 25 %، وسُجل ارتفاع في نسبة حالات التعافي ليقترب من 92 % منذ بدء الجائحة حتى الآن.

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وأشار إلى أن المؤشرات العلمية تقول أن التأخر في إجراء الفحص لمعرفة الإصابة قد يؤدي إلى تدهور الحالة ووصولها إلى حالة حرجة بشكل سريع أو حتى إلى الوفاة، كما أن التاريخ المرضي مهم لجميع المصابين.