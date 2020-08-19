شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: إيران تزود ميليشيات الحوثي بالسلاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، أن إيران تزود ميليشيات الحوثي في اليمن بالأسلحة.
وقال وزير الخارجية خلال اجتماعه مع نظيره الألماني، أنه شدد على ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران، لافتًا إلى أن المملكة ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية.
وفي السياق نفسه، أشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تعرقل فرص السلام.
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