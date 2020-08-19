شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. نمر أسود يصعد جبال ضرك الباحة برشاقة عالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

كشف مقطع فيديو نمر جبلي يصعد إلى الجبال المحيطة بسد ضرك بمحافظة المندق بمنطقة الباحة بطريقة غريبة .

وأوضح المقطع النمر وهو ينتقل من منطقة لأخرى بسهولة ثم يقفز بين المناطق، حيث أظهر الفيديو أن النمر الأسود الذي بدا عليه الشراسة لم يبال بتصويره واستمر في صعود الجبل بمرونة عالية.

وكان الشخص الذي يوثق الفيديو على مسافة بعيدة إلى حد ما عن النمر وذلك خوفا من أن يتعرض لأذى خاصة وأن هذه النوعية من النمور معروفة بشراستها.