حقيقة تقديم مكتبة جرير 500 لابتوب مجاناً للطلاب بمناسبة عودة الدراسة عن بعد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت هيئة مكافحة الإشاعات حقيقة ما تم تردده بشأن قيام مكتبة جرير بتقديم 500 لابتوب مجاناً للطلاب بمناسبة عودة الدراسة عن بعد. كشفت هيئة مكافحة الإشاعات حقيقة ما تم تردده بشأن قيام مكتبة جرير بتقديم 500 لابتوب مجاناً للطلاب بمناسبة عودة الدراسة عن بعد. وأكدت الهيئة عدم صحة ما تردد بهذا الشأن، مضيفة أن الموقع المتداول مع هذا الخبر هو موقع إحتيالي وقد يقوم بتجميع بيانات الشخصية مثل جميع روابط المسابقات الوهمية المتداولة في الواتساب حالياً.

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