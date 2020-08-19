شكرا لمتابعة خبر عن خطوات ضرورية لتصحيح أوضاع المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير محلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الإدارة العامة للمرور الخطوات الواحب اتباعها لتصحيح أوضاع المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية. أوضحت الإدارة العامة للمرور الخطوات الواحب اتباعها لتصحيح أوضاع المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية. وشددت على ضرورة تصحيح أوضاع المركبة التي تجاوزت مدة بقائها في المملكة 6 أشهر من تاريخ دخولها. وذكرت أن تصحيح أوضاع المركبة يتم من خلال الخطوات التالية: Advertisements 1 - الحضور إلى إحد إدارات المرور الرئيسية مع وثيقة ملكية المركبة 2- تعبئة النماذج المطلوبة 3- تقديم براءة الذمة من المطالبات المالية لدى دولة التسجيل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطوات ضرورية لتصحيح أوضاع المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير محلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.