خادم الحرمين يجري اتصالًا هاتفيًّا بسلطان عُمان

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الأربعاء، بالسلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.

ونوه خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات، متمنيًا –رعاه الله– لجلالته التوفيق في خدمة مصالح الشعب العماني الشقيق ولسلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار.



من جهته، عبر جلالة سلطان عُمان عن شكره وتقديره خادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، مؤكدًا تطلع سلطنة عمان إلى تعزيز العلاقات مع المملكة وتطويرها في شتى المجالات.

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