مركز الملك سلمان للإغاثة: قدمنا 4 مليارات دولار لـ«العمل الإنساني»

قدَّم مركز الملك سلمان للإغاثة أكثر من 4 مليارات دولار لخدمة العمل الإنساني؛ وذلك منذ تأسيسه في عام 2015م.



وقال الحساب الرسمي لجمعية حماية المستهلك عبر موقع «تويتر»: «قدَّمت المملكة العربية السعودية، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، أكثر من 4 مليارات دولار لخدمة العمل الإنساني؛ وذلك في إطار جهودها الدولية في الأعمال الإنسانية والإغاثية السعودية كانت ولا تزال رائدةً العمل الإنساني».



وأوضح أن المشاريع التي نفَّذها المركز 1333 مشروعًا، بتكلفة إجمالية (4 مليارات و472 مليونًا 224 ألفًا و532)، مشيرًا إلى أن أبرز قطاعات المشاريع (الأمن الغذائي، دعم وتنسيق العمليات الإنسانية).

وأشار إلى أن أبرز الدول المستفيدة هي اليمن وفلسطين وسوريا.

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