المرور: آلية لتصحيح أوضاع المركبات صاحبة لوحات التعريف غير السعودية

أوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها على موقع تويتر للتدوينات القصيرة، شرط وآلية تصحيح أوضاع المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي، أنه يجب تصحيح أوضاع المركبة التي تجاوزت مدة بقائها في المملكة 6 أشهر من تاريخ دخولها.

ووفقًا للإدارة العامة للمرور، فإنه يمكن تصحيح أوضاع المركبة من خلال إحضارها إلى إحد إدارات المرور الرئيسية، ومعها وثيقة ملكيتها، وتعبئة النماذج المطلوبة بكافة إدارات المرور الرئيسية بمناطق المملكة، وتقديم براءة الذمة من المطالبات المالية لدى دولة التسجيل، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

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